Menemen'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon

İzmir'in Menemen ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 2 adet taş kitabe ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Menemen ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 2 adet taş kitabe ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı, Çiğli İlçe Jandarma Komutanlığı ve İzmir İstihbarat şube ekipleri ile yapılan ortak operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 adet kitabe ele geçirilirken, S.Ö., İ.Ö. ve Ö.İ. isimli 3 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüphelilerin adli makamlara sevki yapıldı. Olay ile ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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