Son Dakika Haberleri: Menemen'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon
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Menemen'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon

11 dakika önce

İzmir'in Menemen ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 2 adet taş kitabe ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Menemen'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon, System.String[]
İzmir'in Menemen ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 2 adet taş kitabe ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı, Çiğli İlçe Jandarma Komutanlığı ve İzmir İstihbarat şube ekipleri ile yapılan ortak operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 adet kitabe ele geçirilirken, S.Ö., İ.Ö. ve Ö.İ. isimli 3 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüphelilerin adli makamlara sevki yapıldı. Olay ile ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - İZMİR
Jandarma, Menemen, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 07:02 Kaynak: İHA
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