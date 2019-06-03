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Menemen'de tek çalışan Laleci

1 saat önce

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor'da 25 Mayıs'ta gerçekleşen olağanüstü genel kurul sonrası Menemen Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tedbir kararı almasının ardından kulüpte tek aktif görev yapan kişi Sportif Direktör Cenk Laleci oldu.

Menemen'de tek çalışan Laleci, System.String[]

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor'da 25 Mayıs'ta gerçekleşen olağanüstü genel kurul sonrası Menemen Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tedbir kararı almasının ardından kulüpte tek aktif görev yapan kişi Sportif Direktör Cenk Laleci oldu.
Tahir Şahin'in başkan seçildiği seçimin ve alınan kararların geçersiz olması nedeniyle yeni sezon öncesi çalışmaları aksayan sarı-lacivertlilerde Laleci'nin tek başına hem teknik direktör arayışını sürdürdüğü hem de transferler için liste hazırladığı belirtildi. Yargı sürecine kadar kayyum atanması beklenen İzmir ekibinde yeni yönetimin hangi tarihlerde oluşacağı belirsizliğini koruyor. Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un desteklediği kulüp kurucusu Fikret Uzun'un açtığı davalar sonucunda Menemen Belediyespor'a üye yapılan 250 kişinin de üyeliklerinin iptal olabileceği ve mahkemeden çıkacak kararların ardından seçimin yenilenebileceği vurgulandı.  


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:55 Kaynak: DHA
Menemen Belediyespor, Menemen, Spor
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