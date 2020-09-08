Menemen'de tekstil fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

İzmir'in Menemen ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre Ulukent Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede fabrikayı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın yaklaşık 1 saatlik müdahale ile kontrol altına alınıp söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın fabrikada büyük çaplı hasara neden oldu.