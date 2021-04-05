Menemen'de Türk Kızılay Attila İlhan Kan Alma Birimi törenle açıldı - Son Dakika

Menemen'de Türk Kızılay Attila İlhan Kan Alma Birimi törenle açıldı

05.04.2021 23:40
Menemen'de Türk Kızılay Attila İlhan Kan Alma Birimi törenle açıldı, System.String[]

İzmir'in Menemen ilçesinde Türk Kızılay Attila İlhan Kan Alma Birimi'nin açılışı gerçekleştirildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde Türk Kızılay Attila İlhan Kan Alma Birimi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, "İnşallah kimse kana ihtiyaç duymaz, kana muhtaç olmaz ama ihtiyaç duyduklarında bilsinler ki Kızılay her gün 24 saat milletinin yanında" dedi.

İzmir'in Menemen ilçesinde Türk Kızılay Attila İlhan Kan Alma Birimi'nin açılışında konuşan Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Kızılay'a verdikleri desteklerden dolayı Menemen Belediyesine teşekkür etti. Turunç, "Gitmiş olduğum ülkelerde Kızılay'ın kurmuş olduğu bu ağı merak edip soruyorlar. Onları Türkiye'ye davet ettim. Kan hizmetlerindeki arkadaşlarımızdan alınan bilgiler ile bu sistemi oluşturamamış ülkelerde anlatıyorlar. Biz millet olarak gönül dünyası zengin, fedakar, insanlara yardım eden, sıkıntılara çözüm arayan bir milletiz ve bende bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Kızılay'ımız sadece Türkiye'de değil birçok ülkede faaliyet gösterip yardım ediyor. Bu da bizim milli gururumuzdur. Sizlere bu manada Menemen'de de faaliyet edecek olan kan alma birimine gösterdiğiniz desteklerinizden dolayı yürekten kutluyor, tebrik ediyorum. İnşallah kimse kana ihtiyaç duymaz, kana muhtaç olmaz ama ihtiyaç duyduklarında bilsinler ki Kızılay her gün 24 saat milletinin yanında" ifadelerini kullandı.

"Tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum"

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ise, "1868 yılından bu yana ulusal ve uluslararası alanda her türlü koşulda

din, dil ve millet ayrımı gözetmeksizin insanların acısını hafifletmek için Türk Kızılay'ının güven veren bayrağının kan merkeziyle bundan sonra Menemen'imizde dalgalanacak olması bizler için son derece önemli ve anlamlıdır. Bu merkezimizde Menemenli şair Atilla İlhan'ın adının yaşatılıyor olması da bizi ayrıca mutlu eden bir durumdur. Yeri geldiğinde evsizin dostu, kan ihtiyacı olan hastaya can olmuş bu güzide kuruluşumuz Menemen Şubesi'nde de önemli çalışmalara imza atacaktır. Hepimizin bir gün mutlaka ihtiyaç duyabileceği kan bağısı konusunda önemli bir merkeze dönüşeceğinden hiçbir şüphemiz yoktur. Çok hayırlı hizmetlere vesile olacaktır. Tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum" dedi.

"Yardımlaşma seferberliğinin öncüsü"

Türk Kızılay Menemen Şube Başkanı Serkan Orun da, "Sürdürülebilir güvenli kan temini sağlamak, misyonu ve deneyimini yenilikçi teknoloji ve yaklaşımlarla birleştirerek, toplumun duyarlılığını artırmak ve güvenli kan ihtiyacının karşılanmasında

sürdürülebilir model olmak vizyonu ile gittiğimiz bu yolda kan hizmetlerimiz ekosistemine kazandırdığımız iki adet kan bağışı aracının ardından bugün burada açılışını gerçekleştirecek olduğumuz sağlıklı, konforlu, güvenli bir kan alma birimimizi de Kızılay'ımıza kazandırmanın onuru ve heyecanı içerisindeyiz. Bu mekanı hemşehrilerimizin kan bağışlarını daha ferah bir ortamda yapabilmeleri adına kurumumuza tahsis eden belediyemize de ayrıca teşekkür ederiz. Toplumsal dayanışmamızın her zamankinden önemli olduğu şu günlerde ihtiyaç sahipleri için gereken kan stoklarındaki düşüşü önlemek için halkımızı kan bağış noktalarına davet ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Unutmayalım ki kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Kurulduğu günden bu yana tek amacı elden ele, gönülden gönüle kurulmuş bağları güçlendirmek adına faaliyetlerini yürütmek olan Türk Kızılay Menemen, öncelikle Menemen'de, sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her bir bireyin maddi ve manevi tüm gücünü de arkasına alarak, her geçen gün daha fazla ihtiyaç sahibinin geçim yükünü bir nebze olsun hafifletmeye devam edecektir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 35 ve üzeri kan bağışı yaparak altın madalya kazanmaya hak kazanan bağışçılardan Atalay Aytimur, Arif Metin Karagöl, Murat Elaslan, Mitat Öçalan, Umur Sevinç'e madalyaları Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ve Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç tarafından verildi. - İZMİR

Menemen'de Türk Kızılay Attila İlhan Kan Alma Birimi törenle açıldı
Menemen'de Türk Kızılay Attila İlhan Kan Alma Birimi törenle açıldı
Menemen'de Türk Kızılay Attila İlhan Kan Alma Birimi törenle açıldı
Menemen'de Türk Kızılay Attila İlhan Kan Alma Birimi törenle açıldı
Menemen'de Türk Kızılay Attila İlhan Kan Alma Birimi törenle açıldı
Menemen'de Türk Kızılay Attila İlhan Kan Alma Birimi törenle açıldı
Menemen'de Türk Kızılay Attila İlhan Kan Alma Birimi törenle açıldı

Attila İlhan, Kızılay, Menemen, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Menemen'de Türk Kızılay Attila İlhan Kan Alma Birimi törenle açıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Abdulkadir Selvi'yle Şaban Sevinç canlı yayında birbirine girdi, Ahmet Hakan reklama gitmek zorunda kaldı Abdulkadir Selvi'yle Şaban Sevinç canlı yayında birbirine girdi, Ahmet Hakan reklama gitmek zorunda kaldı Bakan Soylu, emekli amirallerin bildirisiyle ilgili konuştu: Tüm irtibatlarını ortaya çıkardık Bakan Soylu, emekli amirallerin bildirisiyle ilgili konuştu: Tüm irtibatlarını ortaya çıkardık Ağabeyine öldürüleceği mesajını atan genç, başından vurulmuş halde ölü bulundu Ağabeyine öldürüleceği mesajını atan genç, başından vurulmuş halde ölü bulundu Cansız bedenini temizlikçilerin bulduğu adamın ayaklarını köpekler yemiş Cansız bedenini temizlikçilerin bulduğu adamın ayaklarını köpekler yemiş Gözaltındaki amirallerin ifadeleri ortaya çıktı: Montrö bildirisini hazırlayan İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi Gözaltındaki amirallerin ifadeleri ortaya çıktı: Montrö bildirisini hazırlayan İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz Türk İHA ve SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar'dan yeni proje! İnsansız savaş uçağı geliyor Türk İHA ve SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar'dan yeni proje! İnsansız savaş uçağı geliyor
Nisan ayında inanması güç olay! Roda-Almere City karşılaşması yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi Nisan ayında inanması güç olay! Roda-Almere City karşılaşması yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi         
00:48
Deniz Çoban, İrfan Can'ın golü için verilen iptal kararını yorumladı Deniz Çoban, İrfan Can'ın golü için verilen iptal kararını yorumladı         
00:13
Emre Belözoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a özür! O anlar objektiflere yansıdı Emre Belözoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a özür! O anlar objektiflere yansıdı         
23:36
NASA ilan etti: Dev asteroit Dünya'ya hızla yaklaşıyor NASA ilan etti: Dev asteroit Dünya'ya hızla yaklaşıyor         
22:58
Celasun karakterine can veren Kubilay Aka, Çukur dizisinden ayrıldı Celasun karakterine can veren Kubilay Aka, Çukur dizisinden ayrıldı         
22:38
Manisa'da 4 gencin 'fakir kokaini' kullanarak intihar ettiği iddialarına aileden tepki: Haberler asılsız Manisa'da 4 gencin 'fakir kokaini' kullanarak intihar ettiği iddialarına aileden tepki: Haberler asılsız         
21:38
İntihar için köprüye giden arkadaşlardan biri atladı diğeri vazgeçti! Atlamayan tutuklandı İntihar için köprüye giden arkadaşlardan biri atladı diğeri vazgeçti! Atlamayan tutuklandı         
20:45
Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı         
17:41
Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı         
16:34
İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok         
16:17
Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor         
15:39
Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu         
13:09
Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak         
11:14
Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var         
10:45
Ünlü sunucu Buket Aydın, peş peşe göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Ünlü sunucu Buket Aydın, peş peşe göğüs dekolteli pozlarını paylaştı         
10:42
Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı         
09:59
Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 00:58:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Menemen'de Türk Kızılay Attila İlhan Kan Alma Birimi törenle açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei