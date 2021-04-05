Menemen'de Türk Kızılay Attila İlhan Kan Alma Birimi törenle açıldı - Son Dakika

İzmir'in Menemen ilçesinde Türk Kızılay Attila İlhan Kan Alma Birimi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, "İnşallah kimse kana ihtiyaç duymaz, kana muhtaç olmaz ama ihtiyaç duyduklarında bilsinler ki Kızılay her gün 24 saat milletinin yanında" dedi.

İzmir'in Menemen ilçesinde Türk Kızılay Attila İlhan Kan Alma Birimi'nin açılışında konuşan Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Kızılay'a verdikleri desteklerden dolayı Menemen Belediyesine teşekkür etti. Turunç, "Gitmiş olduğum ülkelerde Kızılay'ın kurmuş olduğu bu ağı merak edip soruyorlar. Onları Türkiye'ye davet ettim. Kan hizmetlerindeki arkadaşlarımızdan alınan bilgiler ile bu sistemi oluşturamamış ülkelerde anlatıyorlar. Biz millet olarak gönül dünyası zengin, fedakar, insanlara yardım eden, sıkıntılara çözüm arayan bir milletiz ve bende bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Kızılay'ımız sadece Türkiye'de değil birçok ülkede faaliyet gösterip yardım ediyor. Bu da bizim milli gururumuzdur. Sizlere bu manada Menemen'de de faaliyet edecek olan kan alma birimine gösterdiğiniz desteklerinizden dolayı yürekten kutluyor, tebrik ediyorum. İnşallah kimse kana ihtiyaç duymaz, kana muhtaç olmaz ama ihtiyaç duyduklarında bilsinler ki Kızılay her gün 24 saat milletinin yanında" ifadelerini kullandı.

"Tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum"

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ise, "1868 yılından bu yana ulusal ve uluslararası alanda her türlü koşulda

din, dil ve millet ayrımı gözetmeksizin insanların acısını hafifletmek için Türk Kızılay'ının güven veren bayrağının kan merkeziyle bundan sonra Menemen'imizde dalgalanacak olması bizler için son derece önemli ve anlamlıdır. Bu merkezimizde Menemenli şair Atilla İlhan'ın adının yaşatılıyor olması da bizi ayrıca mutlu eden bir durumdur. Yeri geldiğinde evsizin dostu, kan ihtiyacı olan hastaya can olmuş bu güzide kuruluşumuz Menemen Şubesi'nde de önemli çalışmalara imza atacaktır. Hepimizin bir gün mutlaka ihtiyaç duyabileceği kan bağısı konusunda önemli bir merkeze dönüşeceğinden hiçbir şüphemiz yoktur. Çok hayırlı hizmetlere vesile olacaktır. Tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum" dedi.

"Yardımlaşma seferberliğinin öncüsü"

Türk Kızılay Menemen Şube Başkanı Serkan Orun da, "Sürdürülebilir güvenli kan temini sağlamak, misyonu ve deneyimini yenilikçi teknoloji ve yaklaşımlarla birleştirerek, toplumun duyarlılığını artırmak ve güvenli kan ihtiyacının karşılanmasında

sürdürülebilir model olmak vizyonu ile gittiğimiz bu yolda kan hizmetlerimiz ekosistemine kazandırdığımız iki adet kan bağışı aracının ardından bugün burada açılışını gerçekleştirecek olduğumuz sağlıklı, konforlu, güvenli bir kan alma birimimizi de Kızılay'ımıza kazandırmanın onuru ve heyecanı içerisindeyiz. Bu mekanı hemşehrilerimizin kan bağışlarını daha ferah bir ortamda yapabilmeleri adına kurumumuza tahsis eden belediyemize de ayrıca teşekkür ederiz. Toplumsal dayanışmamızın her zamankinden önemli olduğu şu günlerde ihtiyaç sahipleri için gereken kan stoklarındaki düşüşü önlemek için halkımızı kan bağış noktalarına davet ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Unutmayalım ki kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Kurulduğu günden bu yana tek amacı elden ele, gönülden gönüle kurulmuş bağları güçlendirmek adına faaliyetlerini yürütmek olan Türk Kızılay Menemen, öncelikle Menemen'de, sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her bir bireyin maddi ve manevi tüm gücünü de arkasına alarak, her geçen gün daha fazla ihtiyaç sahibinin geçim yükünü bir nebze olsun hafifletmeye devam edecektir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 35 ve üzeri kan bağışı yaparak altın madalya kazanmaya hak kazanan bağışçılardan Atalay Aytimur, Arif Metin Karagöl, Murat Elaslan, Mitat Öçalan, Umur Sevinç'e madalyaları Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ve Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç tarafından verildi. - İZMİR