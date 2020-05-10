Menemen'de Türk Kızılay'dan annelere pasta ikramı - Son Dakika

Türk Kızılay Menemen Şubesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla vatandaşlara pasta ikramında bulunuldu.

Ekipler ilk olarak Menemen Şehir Parkında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan ve uzun aradan sonra ilk defa sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri kişilere pasta dağıttı.

Daha sonra evlere giden Kızılay ekipleri, şehit anneleri ve eşlerine ikramda bulundu.

Türk Kızılay Şube Başkanı Serkan Orun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tüm annelerin gününü kutladı.

Orun, "Annelerimize ufak bir hediye hazırladık. Hediyemizi ilk önce Menemen Şehir Parkındaki yaşlı annelerimize ulaştırdık. Daha sonra şehit ailelerimizi ziyaret ederek kendilerinin hayır dualarını aldık." dedi.