Menemen'de uyuşturucu operasyonu

İzmir'in Menemen ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişi suçüstü yakalandı.



İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Bu kapsamda ekipler, Menemen ilçesi İnönü Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapıldığı bilgisi alınmasının ardından operasyon yaptı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince adli makamlardan alınan arama kararının ardından yapılan baskında, 924 adet ekstasy olduğu değerlendirilen mavi ve kırmızı renkli uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili O.A. isimli şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.



O.A.'nın işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - İZMİR