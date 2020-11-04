Menemen'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde bulunduran ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında 2 kardeşi takibe aldı.

Takip sonucunda B.S. (26) ve B.S. (27) gözaltına alındı. Şahıslara ait ikamet ve ağılda yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği ile 38,36 gram uyuşturucu ele geçirildi.