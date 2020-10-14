Menemen'de uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı - Son Dakika

İzmir'in Menemen ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Yeşilpınar Mahallesindeki bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 159 adet tek içimlik esrar, 81 uyuşturucu hap, 8-10 içimlik metamfetamin, 38 reçete ile satılan hap ile uyuşturucu içiminde kullanılan "bong" adı verilen 2 düzenek ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla C.K. (22), E.K. (29) ve B.K. (19) gözaltına alındı.
C.K'nın çeşitli suçlardan hakkında 11 yıl 4 ay kesinleşmiş cezasının bulunduğu ve cezaevinden firar ettiği belirtildi.
- Kaynak: AA
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