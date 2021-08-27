Menemen'de yaralama suçundan aranan zanlı yakalandı - Son Dakika

Menemen'de yaralama suçundan aranan zanlı yakalandı

Menemen ilçesinde silahla yaralama suçundan aranan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Menemen ilçesinde silahla yaralama suçundan aranan şüpheli polis tarafından yakalandı. Kazımpaşa Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir kişiyi takibe aldı. Polisi fark edince yaya olarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan Ö.K'nin silahla yaralama suçundan arandığı belirlendi. Üzerinden bir miktar metamfetamin ele geçirilen zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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