Menemen'deki patlama paniğe neden oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Menemen'deki patlama paniğe neden oldu - Son Dakika

Menemen'deki patlama paniğe neden oldu

28 dakika önce

İZMİR'in Menemen ilçesinde, iddiaya göre atılan ses bombası nedeniyle binanın camları kırıldı.

Menemen'deki patlama paniğe neden oldu, System.String[]

İZMİR'in Menemen ilçesinde, iddiaya göre atılan ses bombası nedeniyle binanın camları kırıldı. Olay sonrası panik yaşayan vatandaşlar sokağa çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Esatpaşa Mahallesi Sümbül Sokak'taki 3 katlı bir binanın yakınında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ses bombası atıldı. Meydana gelen patlama sonrası 3 katlı binanın zemin katında oturan L.Y.'nin evinin camları kırıldı. Patlama sesi nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar sokağa çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ses bombasını attığı ileri sürülen kişi veya kişilerin kimliklerini belirlemek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.


Menemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:19 Kaynak: DHA
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