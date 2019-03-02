Menemen'deki Rüşvet Operasyonunda 16 Tutuklama
1 saat önce
İzmir'deki Menemen Tapu Müdürlüğünde, aralarında müdür, tapu çalışanları, takipçi ve emlakçının da bulunduğu rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 23 kişiden 16 kişi tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir
'deki Menemen
Tapu Müdürlüğünde, aralarında müdür, tapu çalışanları, takipçi ve emlakçının da bulunduğu rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 23 kişiden 16 kişi tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, son zamanlarda Menemen Tapu Müdürlüğünden gelen art arda gelen tapudaki rüşvet iddiaları sonrası yapılan planlı çalışma ve teknik takip sonrası yapılan operasyonda 23 kişiyi gözaltına aldı. Aralarında Menemen Tapu Müdürü A.D. ve tapu müdürlüğü personelinin de bulunduğu 23 kişi emniyette yapılan işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi. Gözaltına alınan 16 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:01 Kaynak: İHA
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