Menemen'deki sosyal markette mahkumların ürettikleri ürünler satılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Menemen'deki sosyal markette mahkumların ürettikleri ürünler satılıyor - Son Dakika

Menemen'deki sosyal markette mahkumların ürettikleri ürünler satılıyor

6 saat önce

Menemen Adliyesi'nde, geçen yıl 15 farklı ceza infaz kurumlarındaki mahkumların ürettikleri ürünlerin satışına başlayan sosyal market, bu sene çeşitleri çoğaltarak Türkiye'deki 20 cezaevinde bulunan mahkumların ürünlerini satmaya başlayıp ürün yelpazesini genişletti.

Menemen'deki sosyal markette mahkumların ürettikleri ürünler satılıyor, System.String[]

Menemen Adliyesi'nde, geçen yıl 15 farklı ceza infaz kurumlarındaki mahkumların ürettikleri ürünlerin satışına başlayan sosyal market, bu sene çeşitleri çoğaltarak Türkiye'deki 20 cezaevinde bulunan mahkumların ürünlerini satmaya başlayıp ürün yelpazesini genişletti.


Menemen Adliyesi'ndeki sosyal market, tamamı Türkiye'deki 20 cezaevinde üretilen ürünlerden oluşuyor. Bu anlamda sosyal market, halkın alışveriş yapmasına olanak sağlayarak piyasa değerinden daha düşük fiyatlardaki ürünler ile Menemenlilerin sıklıkla alışveriş yaptıkları nokta haline geldi. Menemen'e özel yerel ürünleri simgeleyen çini ve süsleme vazolar marketin raflarında yer alırken, mahkumlar tarafından üretilerek satışa sunulan; gıda maddeleri, unlu mamulleri, ekmek, ayakkabı, gömlek ve süs ürünleri kalitesi ve fiyatıyla dikkat çekiyor.


Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Gündoğdu, sosyal marketle ilgili, "Mahkumların ürettikleri ürünler ürünlerin yanı sıra ayakkabı, gömlek, çini süsleme ürünler de halka açık satışa sunuldu. Buradaki çalışmalar çok kıymetli; çünkü belli bir alanda mahkumların sadece cezalandırılması amacıyla toplanması ceza hukukunun temel amacı değildir. Temel amaçlarından bir tanesi ıslah edilmesi ve topluma geri kazandırılarak hayatlarını devam ettirebilmeleridir. Türkiye'nin her yerinde mahkumlarımız, infaz kurumlarımızda meşakkatli çalışmalar ortaya koyarak ürünleri vatandaşlarımıza sunmaktadır. Bu vesileyle kendilerini de bir iş dalında yetiştirme fırsatı buluyor meslek sahibi olarak cezalarını bitirdikten sonra hayatlarını devam ettirebiliyorlar. Aynı zamanda mahkumlar infaz kurumlarında ürünleri üretiminde çalışırken maaş alıyor, sigortaları da yapılıyor" dedi


Menemen Ceza İnfaz Kurumu Metin Erkılıç da, "Son altı ay içerisinde insan hakları örgütlerinin şikayetine binaen denetimine tabi olduk, ikisinden de teşekkür aldık. İddiaların hepsini görüntü ve belgelerle boşa çıkartarak İzmir Başsavcılığı, Menemen Başsavcılığı ve cezaevi müdürlüğü olarak insan hakları örgütlerinden teşekkür aldık" şeklinde konuştu. - İZMİR

Türkiye, Menemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:55 Kaynak: İHA
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