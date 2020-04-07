Menemen Devlet Hastanesinden

Menemen Devlet Hastanesi Başhekimi Yalçın Yıldırım hastanelerinde tahlili pozitif çıkan yeni tip koronavirüs hasta sayılarına ilişkin sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlar yapıldığını belirterek halen hastanede tahlili pozitif çıkan 5 hastanın tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada koronavirüs şüphesiyle hastanelerine başvuran hastalara tahlil yaptıklarını, bugüne kadar toplam 16 hastanın pozitif çıktığını, 11'ini kent genelindeki pandemi hastanelerine sevk ettiklerini söyledi.

Hastanelerinde tahlili pozitif çıkan 5 hastanın tedavisinin devam ettiğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Birkaç gün önce sosyal medya üzerinde İzmir ve ilçeleri hakkında rakamsal olarak gerçeği yansıtmayan, tamamen bilgisayar başında rakamlarla oynanarak hazırlanan bir takım veri hazırlanmış. Bunların içerisinde Menemen Devlet Hastanesinde 270 tane pozitif hastanın yattığına dair bilgi tüm sosyal medya gündeminde paylaşıldı. Bu veriler tamamen gerçek dışı ve yalandır. Hastanemizde görev yapan sağlık personellerinin testleri de negatif çıktı."

Yıldırım, vatandaşların bu süreçte tedbir amaçlı evde kalmalarının önemli olduğunu, hastaneye gelmeleri durumunda ise maske ve eldiven gibi koruyucu önlemleri almalarının önemli olduğunu sözlerine ekledi.