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Menemen'e yeni bir üniversite

45 dakika önce

Menemen, Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu'na ev sahipliği yapacak. Belediye tarafından öğrenciler için yapılacak olan Belediye Misafirhanesi de yüksekokul ile birlikte faaliyete başlayacak.

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Seyrek'te bulunan Menemen Belediyesi'ne ait eski belediye binası, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş arasında imzalanan protokol çerçevesinde Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu ve öğrenciler için Belediye Misafirhanesi olarak hizmete açılıyor.

Eğitime verdiği önemi her fırsatta dile getiren, bu yönde destekleyici projeler üreten Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy imzaladığı bu protokol ile ilk öğrencilerini önümüzdeki yıl kabul etmeye başlayacak olan Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu için ilk adımı atmış oldu. Menemen'e hem eğitim hem de sosyal yönden faydaları olacak olan yüksekokul ile ilgili hazırlıkları Bakırçay Üniversitesi üstlenirken öğrenciler için yapılacak Belediye Misafirhanesi'ni ise Menemen Belediyesi hizmete sokacak.İlk etapta minimum 600 öğrenci ile eğitime başlayacak olan yüksekokulun hangi dillerde eğitim vereceği de Bakırçay Üniversitesi tarafından belirlenecek.

Serdar Aksoy, Menemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:02 Kaynak: Bültenler
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