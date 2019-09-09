Son Dakika Haberleri: Menemen ege derbisinde zafere kilitlendi
Son Dakika Spor Haber

Menemen ege derbisinde zafere kilitlendi

2 saat önce

TFF 1'inci Lig'de pazar günü evindeki Ege derbisinde Akhisarspor'la kozlarını paylaşacak Ekol Göz Menemenspor müsabakaya iddialı hazırlanırken, sportif direktör Cenk Laleci 3 puanı alan tarafın kendileri olacağını söyledi.

Menemen ege derbisinde zafere kilitlendi, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de pazar günü evindeki Ege derbisinde Akhisarspor'la kozlarını paylaşacak Ekol Göz Menemenspor müsabakaya iddialı hazırlanırken, sportif direktör Cenk Laleci 3 puanı alan tarafın kendileri olacağını söyledi. Aylar sonra İlçe Stadı'na çıkacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Laleci, "Tarihimizde ilk kez mücadale ettiğimiz 1'inci Lig'de 3 haftada 4 puan toplamak kötü değil. Ancak bundan sonraki süreç daha çetin geçecek. Takımların sistemi oturacak. Biz de milli arada eksikliklerimizi gidermeye çalıştık. Önümüzde halen zaman var. Taraftarımızla ilk buluşmamızda onlara galibiyet armağan etmek istiyoruz" diye konuştu. Menemespor ilk 3 haftada Giresunspor'u 2-0 yenerken, Atatürk Stadı'nda Hatayspor'a 4-0 kaybetti, son olarak Fatih Karagümrük'le İstanbul'da 1-1 berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ege, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bursaspor maçında sakatlanan Luiz Gustavo'dan iyi haber geldi
David Beckham, reklam filminde Çinli model ile evlendi Moldova'da gerginlik, Şenol Güneş sinirlendi! Ali Koç'un devre arası transfer bombası hazır!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 16:01:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Menemen ege derbisinde zafere kilitlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]