Son Dakika Haberleri: Menemen'i Sağanak Vurdu

Menemen'i Sağanak Vurdu

1 saat önce

İzmir'in Menemen ilçesindeki etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklara göle çevirdi, bazı araçlar yollarda kaldı.

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İzmir'in Menemen ilçesindeki etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklara göle çevirdi, bazı araçlar yollarda kaldı.

Sağanak yağış, Menemen ilçesinde etkili oldu. Saatlerdir devam eden yağış nedeniyle, cadde ve sokaklar göle döndü. Türkelli Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin yanında bulunan İzmir-Çanakkale kara yolunun mahalleye giriş kısmında, büyük bir su birikintileri oluştu. Oluşan birikintiler nedeniyle, araçlar yolda kaldı, sürücülerde zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar, yolda yıllardır su birikintileri oluştuğunu ifade ederek, önlem alınmamasıne tepki gösterdi.

Öte yandan, Aliağa ilçesi Yeni Foça yolu fabrikalar mevkiinde de oluşan su birikintileri, sürüleri zorladı. İzmir-Çanakkale kara yolu Helvacı mezarlık kısmında da yağmur etkili oldu. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:57 Kaynak: İHA

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