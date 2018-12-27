Son Dakika Haberleri: Menemen'in Gözü Kasımpaşalı Hakan'da

Menemen'in Gözü Kasımpaşalı Hakan'da

1 saat önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıda hedefini zirve olarak belirleyen Menemenspor Belediyespor, transferde hız kesmiyor.

Menemen'in Gözü Kasımpaşalı Hakan'da, System.String[]
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıda hedefini zirve olarak belirleyen Menemenspor Belediyespor, transferde hız kesmiyor.

Daha önce Gümüşhanespor'un golcüsü Hüseyin Çolak'la prensipte anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerin Kasımpaşa'nın genç orta sahası Hakan Demir'le de ilgilendiği öğrenildi. İstanbul temsilcisinde fazla forma şansı bulamayan 20 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanabileceği ifade edildi. Kasımpaşa yönetimiyle yapılan görüşmelerin olumlu sürdüğü, teknik direktör Mustafa Denizli'nin de oyuncunun tecrübe kazanması adına transfere olumlu yaklaştığı vurgulandı.

Kasımpaşa altyapısından yetişen Hakan, bu sezon ligde 7 maça çıktı. Oyuna sonradan dahil olan genç orta saha toplam 51 dakika görev yaptı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:18 Kaynak: DHA

Hüseyin Çolak, Gümüşhanespor, Kasımpaşa, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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