Son Dakika Haberleri: Menemen Şampiyonluğa Bir Adım Daha Yaklaşacak

Menemen Şampiyonluğa Bir Adım Daha Yaklaşacak

52 dakika önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 6 haftya en yakın rakibi Tuzlaspor'un 6 puan önünde lider giren Menemen Belediyespor, çarşamba günü evinde oynayacağı Etimesgut Belediyespor sınavına iddalı hazırlanırken, tüm camia kenetlendi.

Menemen Şampiyonluğa Bir Adım Daha Yaklaşacak, System.String[]
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 6 haftya en yakın rakibi Tuzlaspor'un 6 puan önünde lider giren Menemen Belediyespor, çarşamba günü evinde oynayacağı Etimesgut Belediyespor sınavına iddalı hazırlanırken, tüm camia kenetlendi.

Taraftarlar 1 TL'den satışa çıkan biletlere büyük ilgi gösterdi. Teknik direktör Suat Kaya tüm takımın 3 puana kilitlendiğini belirterek, "Hepimiz bu senenin önemini biliyoruz. Maçlar oynanmadan kazanılmaz, o yüzden dikkatli ve disiplinli olacağız. Etimesgut Belediyespor engelini taraftarımızın desteği ile aşarak, şampiyonluga bir adım daha yaklaşmak istiyoruz" dedi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:42 Kaynak: DHA

Menemen Belediyespor, Türkiye Futbol Federasyonu, Etimesgut, Spor
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