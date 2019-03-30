Menemen Şampiyonluğa Bir Adım Daha Yaklaşacak
52 dakika önce
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 6 haftya en yakın rakibi Tuzlaspor'un 6 puan önünde lider giren Menemen Belediyespor, çarşamba günü evinde oynayacağı Etimesgut Belediyespor sınavına iddalı hazırlanırken, tüm camia kenetlendi.
TFF
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 6 haftya en yakın rakibi Tuzlaspor'un 6 puan önünde lider giren Menemen Belediyespor
, çarşamba günü evinde oynayacağı Etimesgut
Belediyespor sınavına iddalı hazırlanırken, tüm camia kenetlendi.
Taraftarlar 1 TL'den satışa çıkan biletlere büyük ilgi gösterdi. Teknik direktör Suat Kaya
tüm takımın 3 puana kilitlendiğini belirterek, "Hepimiz bu senenin önemini biliyoruz. Maçlar oynanmadan kazanılmaz, o yüzden dikkatli ve disiplinli olacağız. Etimesgut Belediyespor engelini taraftarımızın desteği ile aşarak, şampiyonluga bir adım daha yaklaşmak istiyoruz" dedi. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:42 Kaynak: DHA
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