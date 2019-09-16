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Menemen sonunu getiremedi

1 saat önce

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği TFF 1. Lig'e galibiyetle başlayan Ekol Göz Menemenspor, ardından oynadığı 3 karşılaşmada ise kazanamadı.

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Tarihinde ilk kez mücadele ettiği TFF 1. Lig'e galibiyetle başlayan Ekol Göz Menemenspor, ardından oynadığı 3 karşılaşmada ise kazanamadı.


Bu sezon tarihinde ilk kez TFF 1 Lig'de boy gösteren Ekol Göz Menemenspor, sezona Giresunspor galibiyetiyle başlayarak dikkatleri üzerine çekmişti. Lige iyi bir giriş yapan sarı-lacivertliler, ardından oynadığı 3 karşılaşmada ise beklentilerin bir hayli uzağında kaldı. Evinde Hatayspor'a 4-0 gibi farklı bir skorla kaybeden İzmir ekibi, Fatih Karagümrük deplasmanından 1 puanla döndükten sonra sahasında ligin iddialı ekiplerinden Akhisarspor'a penaltıdan yediği golle 1-0 kaybetti. 4 maçın sonunda 4 puanda kalan İzmir temsilcisi, önümüzdeki hafta Eskişehirspor'a konuk olacak.


Tribünler dolmadı


Menemen İlçe Stadı'nın bakımda olması sebebiyle iç saha maçlarını İzmir Atatürk Stadı'nda oynayan Ekol Göz Menemenspor, istediği taraftar desteğini almakta da bir hayli zorluk yaşıyor. Kendi ilçesinden yaklaşık 40 km uzakta maçlara çıkan Menemenspor, Akhisarspor karşısında da yalnız kaldı. 51 bin kişilik Atatürk Stadyumu'nda 286 Akhisarspor taraftarı kale arkasında takımlarını desteklerken, ev sahibi Menemenspor'u ise 186 taraftar yalnız bırakmadı. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Menemen, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:16 Kaynak: İHA
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