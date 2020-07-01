Menemen sonunu getiremedi - Son Dakika

Menemen sonunu getiremedi

Menemenspor, TFF 1. Lig'in 31. haftasında 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Keçiörengücü'ne deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Menemenspor, TFF 1. Lig'in 31. haftasında 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Keçiörengücü'ne deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi


TFF 1. Lig'in 31. haftasında Menemenspor, Keçiörengücü'ne konuk oldu. Müsabakanın 27. dakikasında Samed Ali Kaya'nın golüyle 1-0 öne geçen Menemen, skoru koruyamayınca ev sahibi ekip 79. dakikada Cem Ekinci ile beraberliği sağladı. Maç bu skorla tamamlanacak derken 90+4. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Cem Ekinci, Keçiörengücü'nü 2-1 öne geçiren golü attı ve maç bu skorla sona erdi.


Son 3 maçı ikisi İzmir'de


Bu sonuçla Menemenspor, 31 hafta sonunda topladığı 39 puanla 11. sırada yer aldı. Sarı lacivertlilerin küme düşme ihtimali bulunmazken, play-off iddiası ise oldukça zora girdi. Play-off yarışındaki rakipleri Altay ve Karagümrük'ün bugün oynanacak maçlarda puan alması ihtimalinde Menemenspor, bu şansını tamamen yitirecek. Ligde kalan 3 maçın ikisini sahasında oynayacak İzmir ekibi, 32. haftada Adanaspor'la sahasında, 33. haftada Bursaspor'la deplasmanda, son haftada ise evinde Altınordu ile karşılaşacak. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Cem Ekinci, Menemen, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Menemen sonunu getiremedi - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

17:54 Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın 17:48 Demet Akalın, Nisa'nın elenmesine sevinen Evrim'e tepki gösterdi: Son bir ay senden nefret ettik 17:35 Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı 17:17 Yunan basını yazdı: Türkiye 100 yıl sonra yeniden bölgesel güç haline geldi 17:08 RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi 16:46 Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı 16:39 Burdur'da şüpheliyi kovalarken düşüp yaralanan polis memuru, 16 gün sonra şehit oldu 16:31 Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı Fortuna Sittard'da Bo Breukers, 21 yaşında futbolu bıraktı 16:21 Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı 16:06 Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi 15:45 Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı 15:41 Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm 15:27 1 ton 100 kiloluk tosun, 25 bin liraya alıcı buldu 15:03 Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
14:47
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
14:31
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
14:29
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
12:08
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
11:20
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
11:14
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
09:54
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
09:16
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
00:02
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
21:39
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 18:06:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Menemen sonunu getiremedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]