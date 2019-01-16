Menemen Tarım Fuarı 3'üncü Kez Kapılarını Açacak

İzmir tarımının lokomotifi olarak adlandırılan fuar, bu yıl da birbirinden etkili yarışmalar ve söyleşilerle 4 gün boyunca İzmirliler ve İzmirli çiftçiler için bir şölen havasında geçecek

Menemen Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Elit Fuarcılık Hizmetleri'nin organizasyonu ile Menemen Belediyesi tarafından 170 dönüm alanda kurulan ve İzmir'in ilk doğal göl parkı olama özelliğini taşıyan Gölpark Menemen 17-20 Ocak 2019 tarihleri arasında üçüncü kez Expomenagro Hayvancılık Et Ve Süt Teknolojileri, Tarım Ve Çiftlik Ekipmanları Fuarı'na ev sahipliği yapacak.

Fuarın resmi açılışını 17 Ocak Perşembe günü saat 14:00'te Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin ve Elit Fuarcılık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Çiçekçi başta olmak üzere Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak, Menemen Ticaret Odası Başkanı İzzet Süsoy, Menemen Ziraat Odası Başkanı Arif Metin Karagöl, Menemen İlçe Tarım Müdürü Celal Sayılır, Elit Fuarcılık Genel Müdürü Alper Çiçekçi, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çiftçiler birlikte yapacak.

"İZMİR TARIMININ LOKOMOTİFİ"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin Menemen'in İzmir'in 30 ilçesi içerisinde ayrı bir yer ve öneme sahip olduğunu söyleyerek, "Menemen, İzmir'in Kuzey'de parlayan yıldızı, Kuzey'e açılan kapısı, metropol ile Kuzey arasında bulunan bir tampon bölge konumunda. Zaman zaman konuşulur Menemen bir sanayi kenti midir, Menemen bir tarım kenti midir, yoksa bir turizm kenti midir diye. Bana sorarsanız Menemen bunların hepsidir. Menemen bugün, TÜİK verilerine göre İzmir'in en çok büyüyen, en çok göç alan, en çok yatırım yapılan kenti. Peki, 'Menemen'de tarım var mı' derseniz, Menemen bugün muz haricinde tüm tarım ürünlerinin yetiştiği bir merkez. Böylesine önemli bir tarım merkezi olan Menemen'de bu güne kadar bu alanın tanıtımına yönelik bir çalışma yapılmamış olması ise büyük bir eksiklikti. Ancak biz bu eksikliği İzmir'in en özel mekânlarından biri haline gelen Menemen Gölpark'ımızda inşa ettiğimiz Fuar Alanı sayesinde gidermiş olduk. Menemenimize, iki yıldan bu yana büyük bir katılımla gerçekleştirdiğimiz Expomenagro Hayvancılık Et Ve Süt Teknolojileri, Tarım Ve Çiftlik Ekipmanları Fuarı'nı kazandırmış olduk. Bu kez de artık İzmir tarımının lokomotifi konumunda olan fuarımızın 3'üncüsünü 17-20 Ocak 2019 tarihleri arasında yine 170 dönüm alanda kurulan ve İzmir'in ilk doğal göl parkı olama özelliğini taşıyan Gölpark Menemen'de gerçekleştireceğiz. Ben inanıyorum ki bu Fuar önümüzdeki yıllarda bir gelenek olarak devam edecek ve Menemen'in tarım ve hayvancılık noktasında ne kadar önemli bir kent olduğunu tüm dünyaya duyuracaktır" dedi.

"İŞİMİZİ MENEMEN, GÜCÜMÜZ MENEMEN"

Başkan Şahin, uzun yıllardan beridir Menemen'de Belediye-millet el ele anlayışı ile çalıştıklarını da söyleyerek, "Bizler Menemen'de yıllardır birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim tek derdimiz, tek amacımız Menemen'e hizmet etmek, bu güzel ilçeyi, bu ilçenin güzel insanlarını kalkındırmak. Her yerde her zaman söylediğim gibi bizim işimiz Menemen, gücümüz de Menemen. Bakın, çok kısa bir süre içinde sadece kendi öz kaynaklarımızı kullanarak Menemen'e çok önemli yatırımlar ve hizmetler yaptık. 300 araçlık, iki katlı bir yeraltı otoparkını, Menemen Şehir Stadı'nı, Kubilay Kültür Merkezi'ni ve 170 dönüm alanda kurulan, İzmir'in ilk doğal göl parkı olma özelliğini taşıyan Menemen Gölpark'ı bu ilçeye kazandırdık. İzmir'de stat tartışmaları sürerken biz kendi stadımızda Menemen Belediyesporumuzun zaferlerini izledik. Bizim tek derdimiz ilçemize, ilçemiz insanına katkı sağlamak. Bugün üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Tarım Fuarımız da işte bunlardan sadece biridi. Fuarlar yapıldıkları kente katma değer katar, katkı sağlar. Bir yerde bir fuar varsa orada herkes kazanır. Üretici kazanır, esnaf kazanır, en nihayetinde de kent kazanır. Biz bu fuarımızla birlikte başta Menemenli çiftçilerimiz olmak üzere Güzel İzmirimizde bulunan tüm çiftçilerimize bir nebze de olsa katkı sağlamayı hedefledik. İnanıyorum ki doğru yoldayız. Bugün, samanın dahi ithal edildiği bir ülkede tarımın desteklenmesi şart. Bu da doğru düzgün bir tarım politikası ile gerçekleşebilir" diye konuştu.

ÖDÜLLÜ YARIŞMALARLA TAM BİR ŞÖLEN YAŞATILACAK

17-20 Ocak 2019 tarihlerinde 3'üncüsü düzenlenecek Expomen Agro Hayvancılık, Et ve Süt Teknolojileri, Tarım ve Çiftlik Ekipmanları Fuarı birbirinden etkili organizasyonlara da sahne olacak. Artık geleneksel hale gelen 'Çiftçi Bilgi Yarışması'nda bu kez erkek çiftçiler 'Efeler Yarışıyor' konsepti ile sahne alacak. Fuar yine en iyi koyun, en iyi keçi, en iyi koç, en güzel kuzu yarışmaları ile renklenirken, Menemen Tarım Fuarı'nın olmazsa olması ıspanaklı börek ve en iyi ıspanak yarışması ise büyük bir heyecana sahne olacak.