Son Dakika Haberleri: Menemen ve Akhisar'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem

Menemen ve Akhisar'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem

23 dakika önce

İZMİR'in Menemen ile Manisa'nın Akhisar ilçelerinde bir dakika ara ile Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Menemen ve Akhisar'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
İZMİR'in Menemen ile Manisa'nın Akhisar ilçelerinde bir dakika ara ile Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem her iki kent merkezinde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 06.16'da merkez üssü Menemen ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir merkez ve birçok ilçesinde de hissedildi. Saat 06.15'te ise Manisa'nın Akhisar ilçesinde yine aynı büyüklükte deprem oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem çevre ilçelerde de hissedildi. Bu depremi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 4.1 olarak açıkladı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:56 Kaynak: DHA

İzmir, Akhisar, Menemen, Güncel
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