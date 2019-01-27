Son Dakika Haberleri: Menemen ve Akhisar'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem (2)

Menemen ve Akhisar'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem (2)

1 saat önce

PROF. DR. SÖZBİLİR: DEPREMLER, BU BÜYÜKLÜKLERİ GEÇMEYECEKİzmir'in Menemen ile Manisa'nın Akhisar ilçelerinde, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmesinin ardından açıklama yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr.

Menemen ve Akhisar'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem (2), System.String[]
PROF. DR. SÖZBİLİR: DEPREMLER, BU BÜYÜKLÜKLERİ GEÇMEYECEK

İzmir'in Menemen ile Manisa'nın Akhisar ilçelerinde, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmesinin ardından açıklama yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu tür depremlerin zaman zaman olacağını söyledi. Depremlerden birinin Menemen hattında, diğerinin ise Akhisar tarafında olduğunu belirten Sözbilir, iki depremin de farklı faylarda oluşan depremler olduğunu kaydetti. Sözbilir, "Bölgesel ölçekte baktığımızda İzmir'den Balıkesir'e kadar uzanan bir fay zonu var. İzmir- Balıkesir transfer zonu adıyla anılıyor. Bu fay zonu içerinde Seferihisar, Tuzla, Gülbahçe fayı gibi bir fay hattı var. Bu fay zonu içerisinde bulunan faylar, kırılıyor, deprem üretiyor. Yaşanan olay bu. Bu faylar birbiri ile bağlantılı olduğu için birbirini tetikleyebiliyor. Yaşanan iki deprem de birbirini tetikleyen depremler" dedi.

Bu büyüklükteki depremlerin olabileceğini aktaran Prof. Dr. Sözbilir, meydana gelecek depremlerin, yine bu büyüklükleri geçmeyeceğini söyledi.

Umut KARAKOYUN/İZMİR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:52 Kaynak: DHA

Manisa, Akhisar, Menemen, Güncel
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