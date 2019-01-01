Son Dakika Haberleri: Menemenli Alberk Süper Lig Radarında

Menemenli Alberk Süper Lig Radarında

1 saat önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıda hedefini zirve olarak belirleyen Menemenspor'un genç sol beki Alberk Koç'a Süper Lig'den 4 kulübün talip olduğu öğrenildi.

Menemenli Alberk Süper Lig Radarında, System.String[]


TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıda hedefini zirve olarak belirleyen Menemenspor'un genç sol beki Alberk Koç'a Süper Lig'den 4 kulübün talip olduğu öğrenildi. 

Göztepe, Kasımpaşa, Sivasspor ve Bursaspor'un genç futbolcuyu kadrosuna dahil edebilmek için sarı-lacivertlilerle temasa geçtiği ifade edilirken, Menemenspor yönetiminin de teklifleri değerlendirdiği ve 21 yaşındaki futbolcuyu hatırı sayılır bir miktara Süper Lig'e gönderebileceği belirtildi. Manisaspor altyapısından yetişen Alberk, 2015-16 sezonunda Menemen'e transfer oldu. İzmir ekibinde 3.5 sezondur top koşturan Alberk, bu sezon 17 lig maçında da oynadı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:52 Kaynak: DHA

İzmir, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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