Menemenli Alberk Süper Lig Radarında
1 saat önce
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıda hedefini zirve olarak belirleyen Menemenspor'un genç sol beki Alberk Koç'a Süper Lig'den 4 kulübün talip olduğu öğrenildi.
TFF
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıda hedefini zirve olarak belirleyen Menemenspor'un genç sol beki Alberk Koç'a Süper Lig'den 4 kulübün talip olduğu öğrenildi.
Göztepe, Kasımpaşa
, Sivasspor
ve Bursaspor
'un genç futbolcuyu kadrosuna dahil edebilmek için sarı-lacivertlilerle temasa geçtiği ifade edilirken, Menemenspor yönetiminin de teklifleri değerlendirdiği ve 21 yaşındaki futbolcuyu hatırı sayılır bir miktara Süper Lig'e gönderebileceği belirtildi. Manisaspor
altyapısından yetişen Alberk, 2015-16 sezonunda Menemen'e transfer oldu. İzmir
ekibinde 3.5 sezondur top koşturan Alberk, bu sezon 17 lig maçında da oynadı. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:52 Kaynak: DHA
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