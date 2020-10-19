Menemenspor: 0-0

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Çağdaş Altay (xx), Erkan Akbulut (xx), Özcan Sultanoğlu (xx)

AKHİSARSPOR: Lukac (xxx) - Vrsajevic (xx), Alperen (xx), Musa (xx), Kadir (xxx), Rotman (xx), Ali Kaan (xx) (Dk. 86 Mert), Onurcan (x) (Dk. 46 Çekdar x), Göksu (xx), Bjarnason (x) (Dk. 72 Hasan Ali x), Bertuğ (x) (Dk. 86 Bora)MENEMENSPOR: Selmani (xx) - Yusuf (xx), Furkan (x), Domgjonas (x), Batuhan (xx), Berkan (x) (Dk. 66 Bekir x), Tayfun (xx), Alhassan (x) (Dk. 46 Taşkın xx), Sikiru (xxx), Şeref (xx) (Dk. 80 Kamara), Rasheed (xx)KIRMIZI KART: Dk. 90+2 Furkan (Menemenspor)SARI KARTLAR: Kadir, Göksu, Bjarnason (Akhisarspor) - Selmani, Furkan, Yusuf, Alhassan (Menemenspor)

TFF 1'inci Lig'in 5'inci haftasındaki Ege derbisinde karşı karşıya gelen Akhisarspor ve Menemenspor'un mücadelesinde gol sesi çıkmadı: 0-0. İki takım da girdikleri fırsatları değerlendiremedi ve beraberliğe razı oldu. Bu sonuçla Akhisarspor puanını 5'e yükseltti. Menemenspor ise 2 puana çıktı ancak düşme potasından kurtulamadı.

7'inci dakikada Rasheed'in ortasında Göksu topa ters vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten kornere çıktı. 20'nci dakikada Berkan'ın sert şutunu Akhisarspor kalecisi Lukaç güçlükle çeldi.37'inci dakikada Menemenspor gole bir kez daha yaklaştı. Berkan'ın ara pasında Rasheed kaleci ile karşı karşıya kaldı. Nijeryalı oyuncunun şutunu Lukaç çeldi.49'uncu dakikada Çekdar'ın uzun pasında topu kontrol eden Vrsajevic şutunu çekti, top az farkla oyun alanını terk etti.77'nci dakikada Taşkın'ın kullandığı frikikte Menemenspor sonuç alamadı,90+2'nci dakikada Menemensporlu stoper Furkan ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılaşma başladığı gibi sona erdi.