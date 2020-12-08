Menemenspor: 1-1 - Son Dakika

Menemenspor: 1-1

08.12.2020 22:18
Menemenspor: 1-1, System.String[]

STAT: 19 MayısHAKEMLER: Mert Güzenge (x), Erkan Akbulut (x), Burak Cansız (x)YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah (xx)- Kerem (xx), Yalçın (xx), Yameogo (x) (Dk. 66 Muhsin (xx), Erkam (xx), Ferhat (xx), Savicevic (xx) (Dk. 66 Oğuz (xx), Kubilay (xx) (Dk.

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Mert Güzenge (x), Erkan Akbulut (x), Burak Cansız (x)

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah (xx)- Kerem (xx), Yalçın (xx), Yameogo (x) (Dk. 66 Muhsin (xx), Erkam (xx), Ferhat (xx), Savicevic (xx) (Dk. 66 Oğuz (xx), Kubilay (xx) (Dk. 71 Gyasi (x), Burak (xx), Guido (xx), Nadir (xx)MENEMENSPOR: Selmani (xx)- Emre (x) (Dk. 84 Yusuf Talum (?), Furkan (xx), Adamu (xx), Taşkın (xx), Tidjani (xx) (Dk. 87 Mehmet Aytemiz ), Olatunbosun (xx), Ömer (x), Kama2ra (xx) (90+4 David Domgjonas), Tayfun(xx), Rıdvan (xx)GOLLER: Dk. 14 Nadir (Yılport Samsunspor) - Dk. 5 Yameogo (KK) (Menemenspor),SARI KARTLAR: Nadir, Kerem (Yılport Samsunspor- ) Alhassan Adamu, Ömer Şahbaş (Menemenspor)

TFF 1'inci Lig'in 13'üncü haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Menemenspor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip, 5'inci dakikada Yameogo'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 14'üncü dakikada Nadir Çiftçi skora denge getirdi. Kalan dakikalarda gol olmayınca taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı.2'nci dakikada Kubilay'ın pasıyla buluşan Kerem'in ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.4'üncü dakikada Savicevic'in ceza sahasına yaptığı ortada Kubilay'ın gelişine vurduğu top çok az farkla üstten auta çıktı.5'inci dakikada ani gelişen Menemenspor atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Anane'nin şutunda top Yameogo'ya da çarparak ağlarla buluştu: 0-1.10'uncu dakikada Erkam Reşmen'in ceza sahasına yaptığı ortada Burak Çalık'ın vuruşunda kaleciyi geçen topu Menemenspor defansı kale çizgisinden uzaklaştırdı.14'üncü dakikada Guido'nun ara pasıyla topla buluşan Nadir'in vuruşunda defansa da çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.  21'inci dakikada Kerem'in ceza sahasına yaptığı ortada Savicevic'in ceza sahası içerisinden kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.23'üncü dakikada Burak Çalık'ın 3 kişiyi çalımlayarak ceza sahası içerisine yerden yaptığı ortada Guido'nun şutunda defans son anda topu çizgiden kornere çıkardı.54'üncü dakikada Kubilay'ın kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.72'nci dakikada Muhsin'in pasıyla buluşan topla buluşan Nadir'in ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta gitti.89'uncu dakikada Nadir'in ceza sahasına yerden yaptığı ortada Ahmethan vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak direkten dışarı çıktı.90+3'üncü dakikada Gyasi'nin ortasında Nadir'in vuruşunda top kaleciden döndü, dönen topa Ahmethan'ın vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Yılport Samsunspor sahasında Menemenspor ile 1-1 berabere kaldı.


- Samsun
Menemenspor: 1-1
Menemenspor: 1-1
Menemenspor: 1-1
Menemenspor: 1-1
Menemenspor: 1-1

Türkiye Futbol Federasyonu, Erkan Akbulut, Samsunspor, 19 Mayıs, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Menemenspor: 1-1 - Son Dakika Spor


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