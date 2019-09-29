Son Dakika Haberleri: Menemenspor: 1 - Osmanlıspor: 2
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Menemenspor: 1 - Osmanlıspor: 2

34 dakika önce

Maçta dakikalar7. dakikada Beykan'ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Menemenspor: 1 - Osmanlıspor: 2, System.String[]

Maçta dakikalar


7. dakikada Beykan'ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1


15. dakikada Javon'un sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.


17. dakikada Ayuk'un yerden pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Deniz'in şutunda kaleci Selmani meşin yuvarlağı kurtardı.


44. dakikada Beykan'ın şutunda kaleciden dönen top kaleye yöneldi, kaleye giden topu Trtovac çıkardı.


54. dakikada Ali Özgün ceza sahasında yerde kalınca hakem Menemenspor lehine penaltı kararı verdi. Taşkın'ın kullandığı penaltıyı kaleci Ahmet topu kornere çeldi.


70. dakikada çalımlarla ceza sahasına sokulan Ali Eren kale önündeki Erdem'e aktardı, Erdem'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2


87. Mehmet Boztepe'nin soldan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Çeçenoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara buluştu. 1-2


Stat: Menemen İlçe


Hakemler: Turgut Doman xx, Uygar Bebek xx, Ali Tuna xx


Menemenspor: Selmani xxx, Canberk xx, Trtovac xx, Ali Keten xx, Alberk xx, Taşkın xx (Hüseyin dk. 75 x), Muhammet xx, Halil İbrahim xx (Tayfun dk. 46 x), Mustafa xx, Sangare xx (Mehmet Boztepe dk. 68 x), Ali Özgün xx


Yedekler: Amir, Diakite, Murat, Murat Erdemir, Galip, Hüseyin


Teknik Direktör: Cenk Laleci


Osmanlıspor: Ahmet xxx, Ali Eren xx, Hasan xx, Atakan xx, Oğuz xx, Okan xx (Tamer dk. 82 ?), Javon xx, Halil İbrahim xx (Barış dk. 90+1 ?), Ayuk xx, Beykan xxx (Caner dk. 78 x), Erdem xx


Yedekler: Mele, Ali Ülgen, Görkem, Doğukan, Furkan, Tunahan


Teknik Direktör: Mustafa Dalcı


Goller: Mustafa Çeçenoğlu (dk. 87) (Menemenspor), Beykan (dk. 7), Erdem (dk. 70) (Osmanlıspor)


Sarı kartlar: Mustafa Çeçenoğlu, Muhammet (Menemenspor) Hasan, Oğuz, Beykan, Ayuk, Ahmet, (Osmanlıspor)

Ali Özgün, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:41 
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