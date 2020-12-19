Menemenspor: 2-2

STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Caner Ak, Murat Temel, Mehmet Şengül

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem- Sezgin, Furgan, Talha (Dk. 45 İbrahim), Kaan (Dk. 90 Göktuğ), Tolga (Dk. 71 Bedirhan), Erdal, Bilal, Furkan, Sholaja, Berkay (Dk. 79 Buğra)MENEMENSPOR: Selami- Emre (Dk. 82 Bekir), Furkan, Adamu (Dk.74 Mehmet), Murat (Dk. 60 Şeref), Taşkın, Tidjani (Dk.74 Rasheed), Ömer, Kamara, Tayfun, RıdvanGOLLER: Dk.33 Sezgin, Dk. 60 Berkay ( Eskişehirspor ), Dk. 39 (P) Taşkın, Dk. 90+5 Kamara (Menemenspor)SARI KARTLAR: Ekrem, Tolga, Sholaja (Eskişehirspor) - Rıdvan, Mehmet, Ömer, Taşkın (Menemenspor)

TFF 1'nci Lig'in 15'nci haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Menemenspor ile 2-2 berabere kaldı.23'üncü dakika ceza sahasında topla buluşan Kamara'nın sert şutunda top yan ağlarda kaldı.33'üncü dakika Eskişehir spor öne geçti. Kullanılan kornerde altıpas üzerinde Sezgin'in vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.39'uncu dakikada skora denge geldi. Tidjani'nin yer kalması sonrasında hakem Caner Ak beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışında kullanan Taşkın, topu ağlarla buluşturdu: 1-1.Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.60'ıncı dakikada sol kanatan gelişen Eskişehirspor atağında Kaan ceza sahasına girdikten sonra içeri çevirdi. Berkay'un şutunda top filelerle buluştu: 2-1.90+5'nci dakika Menemenspor bir kez daha eşitliği yakaladı. Şeref'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Kamara, topu ağlara gönderdi: 2-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Eskişehirspor sahasında Menemenspor ile 2-2 berabere kaldı.