Menemenspor: 2-3 - Son Dakika

Menemenspor: 2-3

23.12.2020 18:14
Menemenspor: 2-3, System.String[]

STAT: 5 Ocak Fatih TerimHAKEMLER: Alper Çetin (xxx), Cemal Alpay (xxx), Ali Tuna (xxx)ADANASPOR: Karacıc (xx)- Donkor (xx), Hakan Çinemre (xx), Evren (xx) (Dk.46 Furkan x), Canberk (xx), Celil (xx), Serhat (xx) (Dk.46 Umut x), Eren (xx) (Dk.76 Ömer Çiçek x), Atalay (xx) (Dk.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Alper Çetin (xxx), Cemal Alpay (xxx), Ali Tuna (xxx)

ADANASPOR:  Karacıc (xx)-  Donkor (xx), Hakan Çinemre (xx), Evren (xx) (Dk.46 Furkan x), Canberk (xx), Celil (xx), Serhat (xx) (Dk.46 Umut x), Eren (xx) (Dk.76 Ömer Çiçek x), Atalay (xx) (Dk.87 Ozan ?), Roni (xx) (Dk.46 Rayan x), Ergin (xx)MENEMENSPOR: Selmanı (xx)- Yusuf (xx), Furkan (xx), Adamu (xx), Taşkın (xx), Tıdjanı (xx) (Dk.78 Murat x), Ömer Şahbaş (xx), Şeref (xx) (Dk.76 Rasheed x), Kamara (xxx) (Dk.87 Burak ?), Tayfun (xx), Domgjonas (xx)GOLLER: Dk.80 Ömer Çiçek, Dk.90+2 Ergin (Adanaspor) - Dk.7 Şeref, Dk.45+2 Tayfun, Dk.83 Kamara (Menemenspor)SARI KARTLAR:  Evren, Hakan, Canberk (Adanaspor)  - Alhassan (Menemenspor)

TFF 1'inci Lig'de 9'uncu hafta erteleme maçında Adanaspor, sahasında konuk ettiği Menemenspor'a  2-3 mağlup oldu.7'inci dakikada Menemenspor atağında Anane'nin ara pasında topla buluşan Şeref, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-127'inci dakikada Adanaspor kontra atağında Roni'nin ceza sahasına kestiği sert ortaya yükselen Eren'nin vurduğu kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.45+2'nci dakikada Menemenspor atağında topla hızla çıkan Kamara, ceza sahasına yakın bölgede Tayfun'u gördü. Güzel pasta topu alan Tayfun düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2İlk yarı Menemenspor'un 2 farklı üstünlüğüyle tamamlandı.64'üncü dakikada Menemenspor atağında seri çalımlarla ceza sahasına giren Kamara'nın kaleyi görür görmez yaptığı sert şutta top kaleci Karacic'de kaldı.80'inci dakikada Adanaspor atağında ceza sahasına giren Ömer, defanstaki yoğunluğa rağmen yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-283'üncü dakikada Menemenspor atağında köşe vuruşunda top ceza sahası içinde karambol sonucu Kamara'nın önünde kaldı. Bu futbolcu bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-390+2'nci dakikada Adanaspor atağında rakip takım ceza sahası içinde oluşan karambolde defanstan seken topa gelişine düzgün vuran Ergin, topu ağlara gönderdi: 2-3

Karşılaşma, Adanaspor'un 2-3'lik mağlubiyetiyle sona erdi.


Menemenspor: 2-3
Menemenspor: 2-3
Menemenspor: 2-3
Menemenspor: 2-3
Menemenspor: 2-3

Ömer Çiçek, Adanaspor, Evren, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Menemenspor: 2-3 - Son Dakika Spor


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