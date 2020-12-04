Menemenspor 3'te 3 peşinde
04.12.2020 11:44
TFF 1'inci Lig'de son 2 maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Ankaraspor'u yenerek çıkışa geçen Menemenspor yarın evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'la kozlarını paylaşacak.
TFF 1'inci Lig'de son 2 maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Ankaraspor'u yenerek çıkışa geçen Menemenspor yarın evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'la kozlarını paylaşacak. Menemen İlçe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Emre Malok düdük çalacak. Koronavirüs salgını nedeniyle stadyuma seyirci alınmayacak.
Sarı lacivertlilerde koronavirüse yakalanması nedeniyle Ankaraspor maçında kadroda yer almayan Akanbi Rasheed forma giyemeyecek. Ligde İzmir ekibi oynadığı 10 maçta 12 puan toplayarak 13'üncü sırada yer alırken, bir basamak altındaki Bandırmaspor 11 karşılaşmada 11 puan topladı. Menemenspor, kazanarak bu sezon ilk kez 3'te 3 yapmayı hedefliyor.
Son Dakika Koronavirüsü yenen Aleyna Tilki'den ilginç çıkış: Sektöre güvenmediğim için aşı yaptırmayacağım Balıkesirspor'da koronavirüs vakaları 19'a ulaştı, ligde 2 maç ertelendi Sivasspor gruptan çıkamazsa Süper Lig şampiyonu Devler Ligi'ne direkt katılamayacak Son Dakika: Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak açıklama: Asgari ücret belirlenirken geçim şartları dikkate alınmalı İBB Başkanı İmamoğlu İngiliz gazetesine haber oldu: Erdoğan tedirginliği var Kendisini reddeden kadını, üvey babasıyla birlikte olduğunu duyunca benzin döküp yaktı Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Peki nereler açık, ulaşım nasıl sağlanacak? İşte detaylar Çorumlu çiftçinin tarlada bulup 100 bin TL'ye satışa çıkardığı taş vaftiz teknesinin sırrı çözüldü