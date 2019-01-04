Menemenspor 4 Maç Yapacak

Antalya kampını sürdüren TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un iddialı ekiplerinden Menemenspor, kampta 4 hazırlık maçı oynayacak.





Antalya kampını sürdüren TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un iddialı ekiplerinden Menemenspor, kampta 4 hazırlık maçı oynayacak.



İlk maçına bugün Eyüpspor karşısında çıkacak Menemen pazar günü Osmanlıspor, 10 Ocak Perşembe günü Altay, 12 Ocak Cumartesi ise Samsunspor'la oynayacak. Transferin hızlı takımlarından olan sarı-lacivertliler, Samet Günhan ve Deniz gibi isimlerle yollarını ayırıp Bak Spor'dan orta saha Mustafa Çeçenoğlu, Zonguldak Kömürspor'dan sol bek Ercan Coşkun, Gazişehir Gaziantep'ten orta saha Mahmut Bilir ve Gümüşhanespor'dan forvet Hüseyin Çolak'la sözleşme imzalamıştı. - İzmir

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