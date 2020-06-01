Menemenspor 6'da 6 peşinde

Koronavirüs salgını yüzünden 3 aydır futboldan uzak kaldıklarını hatırlatan genç teknik ekip, "19 Haziran'da sahalara döneceğiz. Sancılı bir süreç geçiriyoruz. Balıkesirspor (D), Boluspor, Keçiörengücü (D), Adanaspor, Bursaspor (D) ve Altınordu ile oynayacağız. Bu karşılaşmalardan 18 puan toplayacak kapasitemiz var. Play-Off barajıyla aramızda 8 puanlık fark bulunuyor. Bunu kapatabiliriz. Ancak önceliğimiz sağlığımız. Sağlık olmadıktan sonra hiçbir şeyin anlamı yok" şeklinde konuştu.



Menemenspor 28 hafta sonunda 35 puanla 12'nci basamakta bulunuyor.



