Menemenspor 9 maçta çöktü - Son Dakika
Son Dakika Spor Menemenspor 9 maçta çöktü - Son Dakika Spor

Menemenspor 9 maçta çöktü

6 saat önce

Ligin 16'ncı haftasında 2'nci sırada yer alıp Süper Lig hayalleri kurmaya başlayan sarı-lacivertliler son 9 maçta sadece 1 galibiyet alarak 11'inci basamağa kadar geriledi.

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Ligin 16'ncı haftasında 2'nci sırada yer alıp Süper Lig hayalleri kurmaya başlayan sarı-lacivertliler son 9 maçta sadece 1 galibiyet alarak 11'inci basamağa kadar geriledi. İlk yarıda 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan İzmir ekibi, son 9 maçlık süreçte ise 7 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alarak hedefinden çok uzaklaştı.


Cuma günü evinde oynayacağı Altay derbisine milat olarak bakan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Cenk Laleci umutlu konuştu. Genç teknik adam, "Biz de böyle bir durum beklemiyorduk. Maalesef kötü bir süreç yaşadık. Ancak ümitlerimizi asla tüketmeyeceğiz. Kaliteli kadromuzun olduğunu biliyoruz. Altay karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bu maçta alacağımız galibiyet bizi yeniden yukarılara taşıyacak. Ben takımıma inanıyorum, taraftarımız bizi desteklesin, stadımızı doldursun" dedi. Menemenspor, sezonun ilk yarısında Altay'ı 2-0 mağlup etmişti.

İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:42 
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