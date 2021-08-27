Menemenspor'a Başakşehir'den sol bek

TFF 1'inci Lig'de yarın evinde lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek Menemenspor, Başakşehir'den bir takviye daha gerçekleştirdi. Daha önce orta saha Emir'i kadrosuna dahil eden sarı-lacivertliler, genç sol bek Berkehan Erol'u da renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Medipol Başakşehir FK altyapısında yetişen sol bek Berkehan Erol ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.