Son Dakika Haberleri: Menemenspor'a hükmen galibiyet
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Menemenspor'a hükmen galibiyet

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de son olarak evinde Cesar Grup Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Ekol Göz Menemenspor'un rakibinin kural hatası yapması nedeniyle 3-0 hükmen galip sayılması bekleniyor.

Menemenspor'a hükmen galibiyet, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de son olarak evinde Cesar Grup Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Ekol Göz Menemenspor'un rakibinin kural hatası yapması nedeniyle 3-0 hükmen galip sayılması bekleniyor. TFF 1'inci Lig'de statü gereği takımların sahada en fazla 5 yabancı oyuncu bulundurma hakkı bulunurken, Ümraniyespor bu kuralı ihlal ederek maçın son bölümünde 6 yabancıyla mücadele etti.

Zirve yarışındaki İstanbul temsilcisinde Vasco Fernandes, Ghislain Gimbert, Honore Gomis ve Riad Nouri karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Bahadır'ın yerine 64'üncü dakikada Chukwuma Akabueze, Muhammed'in yerine 82'nci dakikada Valentin Lazar oyuna dahil oldu. Toplam 6 yabancıyla sahada yer alan Ümraniyespor'u Futbol Federasyonu'nun hükmen mağlup ilan etmesi bekleniyor.


- İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:36 Kaynak: DHA
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