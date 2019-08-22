Son Dakika Haberleri: Menemenspor'a isim sponsoru
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Menemenspor'a isim sponsoru

1 saat önce

Menemenspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Ekol Göz Tıp Merkezi ile sponsorluk sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

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Menemenspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Ekol Göz Tıp Merkezi ile sponsorluk sözleşmesi imzalandığı bildirildi.


Kulübün tüzel kişiliği baki kalması kaydıyla 2019-2020 sezonunun sonuna kadar müsabakalara katılım isminin "Ekol Göz Menemenspor "olarak kabul edildiği kaydedildi.


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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:07 
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