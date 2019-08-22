Son Dakika Haberleri: Menemenspor'a isim sponsoru geldi
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Menemenspor'a isim sponsoru geldi

1 saat önce

TFF 1'inci Lig'de sezona galibiyetle başlayıp pazar günü Atatürk Stadı'nda karşılaşacağı Hatayspor müsabakasına iddialı hazırlanan Menemenspor isim sponsorunu buldu.

Menemenspor'a isim sponsoru geldi, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de sezona galibiyetle başlayıp pazar günü Atatürk Stadı'nda karşılaşacağı Hatayspor müsabakasına iddialı hazırlanan Menemenspor isim sponsorunu buldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ekol Göz ile anlaşma sağlandığı duyruldu. Türkiye Futbol Federasyonu da Ekol Göz Menemenspor ismini tescil etti.

Sportif Direktör Cenk Laleci, yapılan anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını dilerken, "Yeni sezonda yeni anlaşmalarla daha güçlü hale gelmeye devam ediyoruz. Ekol Göz Menemenspor olarak başarıyı yakalayacağız. İlçemizi ve İzmir'i en iyi şekilde temsil ereceğiz" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Kemal Atatürk, Hatayspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:29 Kaynak: DHA
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