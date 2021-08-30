Menemenspor'a milli ara ilaç olacak

TFF 1'inci Lig'de evinde lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 4-0 yenilerek son 2 maçını kaybeden Menemenspor, milli arada toparlanacak. Teknik direktör Cenk Laleci, 2 haftalık süreçte tüm eksiklerin giderileceğini ifade eden Laleci, "Ümraniyespor karşılaşmasında istediğimiz oyunu sergileyemedik. Milli arada aramıza yeni katılan futbolcularımız takıma uyum sağlayacak. Biz daha çok çalışacağız. Ben oyuncularıma inanıyorum. Toparlanacağız ve camiamızı mutlu edecek skorları alacağız" dedi. Menemenspor milli aranın ardından Adanaspor deplasmanına çıkacak.