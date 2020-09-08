Menemenspor, Oğulkan Aydın ile 3 yıllık anlaşma imzaladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Ümraniyesporlu Oğulkan Aydın'ı renklerine bağladı. Orta sahada görev yapan 19 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Fenerbahçe altyapısından yetişen Oğulkan, Kasımpaşa ve Ümraniyespor'da görev yaptı. Geçen sezon Ümraniyespor'la U19 Ligi Elit B'de 16 maça çıkan Oğulkan, 3 kez fileleri havalandırdı.
Cuma günü 1'inci Lig'in açılış karşılaşmasında Altınordu'yu konuk edecek sarı-lacivertliler hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Cenk Laleci takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmadığını söyledi. Öte yandan Menemenspor'da yuvaya dönen kaptan Taşkın'la resmi sözleşme imzalandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 11:03 - Kaynak: DHA
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