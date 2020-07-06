Menemenspor'a taze kan
TFF 1'inci Lig'de ilk yılında düşme korkusu yaşamayıp orta sıralarda kalmayı başaran Ekol Göz Menemenspor, transferde yeni sezon çalışmalarına başladı.
TFF 1'inci Lig'de ilk yılında düşme korkusu yaşamayıp orta sıralarda kalmayı başaran Ekol Göz Menemenspor, transferde yeni sezon çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertliler, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekibi Görelespor'dan 25 yaşındaki ön libero Sezer Doğan'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. Ara transfer döneminde Görelespor'dan 21 yaşındaki stoper Ömer Şahbaş'ı transfer eden İzmir ekibi, Giresun temsilcisinden ikinci takviyesini yapmış oldu. Sezer, Bölgesel Amatör Lig'de toplam 61 karşılaşmada görev alırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı 7 maçta 1 gol kaydetti. Futbol Şube Sorumlusu Recep Ersoy, "Kulübün geleceğini oluşturuyoruz. Umudumuz gençlerde" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 13:55 Kaynak: DHA
Son Dakika 17:10 Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez 16:35 Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! 300 hektara yakın bir alan kül oldu 16:28 Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi 16:17 Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak 15:41 Son Dakika: İSKİ, Şile'de vatandaşların su kuyruğunda beklediği fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı 15:00 CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 10:57 Yükselişe geçen altının gram fiyatı 394 liradan işlem görüyor 09:32 Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü 09:32 Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi 09:30 Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli 08:18 Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor