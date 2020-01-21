Menemenspor Abdul Rezak'ın peşinde - Son Dakika
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Menemenspor Abdul Rezak'ın peşinde

7 saat önce

TFF 1'inci Lig'de sezonun ikinci yarısına Giresunspor yenilgisiyle başlayan Ekol Göz Menemenspor, orta sahaya takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Menemenspor Abdul Rezak'ın peşinde, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de sezonun ikinci yarısına Giresunspor yenilgisiyle başlayan Ekol Göz Menemenspor, orta sahaya takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Cenk Laleci'nin raporu doğrultusunda harekete geçen kurmaylar İsveç ligi ekiplerinden Sirius'ta forma giyen Abdul Razak'ı takibe aldı.Orta sahada görev yapan 27 yaşındaki futbolcuya teklifin iletildiği ve kulübün Rezak'tan cevap beklediği öğrenildi. Abdul Rezak 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında Manchester City formasını da terletmişti.


Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:55 Kaynak: DHA
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