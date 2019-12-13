Menemenspor Adana'da galibiyet peşinde - Son Dakika
Son Dakika Spor Menemenspor Adana'da galibiyet peşinde - Son Dakika Spor

Menemenspor Adana'da galibiyet peşinde

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Keçörengücü ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor, yarın düşme hattında yer alan Adanaspor'a konuk olacak.

Menemenspor Adana'da galibiyet peşinde, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Keçörengücü ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor, yarın düşme hattında yer alan Adanaspor'a konuk olacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Bülent Birincioğlu düdük çalacak. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı orta saha Mustafa Çeçenoğlu forma giyemeyecek. Teknik direktör Cenk Laleci, Adana deplasmanından mutlak 3 puan beklediklerini söyledi. Laleci, "Elbette hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Biz elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceğiz. Ligde 8 maçlık yenilmezlik serimiz var. Bunu kazanarak sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

Menemenspor'un muhtemel 11'i:  Selmani - Semih, Ercan, Ali Keten, Alberk, Taşkın, Murat Erdemir, Tayfun, Mehmet Boztepe, Murat Elkatmış, Ali Özgün.


Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Terim Stadı, Adanaspor, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TFF açıkladı! Ali Koç, Nihat Özdemir ve Zekeriya Alp ile görüştü
Adana'da 434 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Koç-Nihat Özdemir görüşmesine sert tepki gösterdi!

Son Dakika Haberleri
17:58 Umut Bulut ile Şamil Çinaz'ın Kayserispor'dan ayrıldığı iddiası - Son Dakika Spor
17:57 İsmail Uyanık'tan 'şartlı' istifa - Son Dakika Spor
17:47 Konyaspor'da Başakşehir mesaisi sürüyor - Son Dakika Spor
17:47 Mustafa Cengiz: Cinayet romanlarındaki gibi soruyoruz. Katil kim? Bundan yararlanan kim? - Son Dakika Spor
17:47 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Koç-Nihat Özdemir görüşmesine sert tepki gösterdi! - Son Dakika Spor
17:19 Arda Turan'ın Beşiktaş'a transfer olacağı iddiası gündemi salladı! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 18:09:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Menemenspor Adana'da galibiyet peşinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]