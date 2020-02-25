Menemenspor - Adana Demirspor maçının ardından - Son Dakika
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Menemenspor - Adana Demirspor maçının ardından

19 dakika önce

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Menemenspor'un sahasında Adana Demirspor'a 3-2 kaybettiği maçın ardından iki takımın teknik adamları basın toplantısında konuştu.

Menemenspor - Adana Demirspor maçının ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Menemenspor'un sahasında Adana Demirspor'a 3-2 kaybettiği maçın ardından iki takımın teknik adamları basın toplantısında konuştu.


Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, seyir zevki yüksek bir maç oynadıklarını söyleyerek, "Fakat bizim için skor iyi değildi. 2-0 öne geçtik, bir penaltı pozisyonumuz vardı, net görmedim o yüzden bir şey diyemiyorum. O pozisyonu kazanabilseydik devreyi 3-0 önde bitirebilirdik ve ikinci yarıda biraz daha rahat edebilirdik. Golleri erken yedik, ikinci yarının hemen başında yemek bizi demoralize etti. Son dakikaya kadar maçı kovaladık. Uzatmalarda direkten dönen topumuz var, beraberlik de olsa 1 puan alabilirdik. Rakibimizi tebrik ediyorum, hedefimiz yine ilk altıda kalmak. Bunun için bundan sonraki maçlarda puanlar alarak takımımızı taşımaya çalışacağız" dedi.


Tütüneker: "İlk 2 şansımız var, onu her hafta değerlendirmek istiyoruz"


Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker ise, takımın iyi bir karakter gösterdiğini ifade ederek, "İlk 20 dakikada sahada yoktuk, ama sonradan istekli ve baskılı oyunumuz sonuç getirdi. 2-0'dan sonra Menemenspor gibi bir takıma karşı geri dönüşü beklemiyorduk ama o oyunu en azından oynarız diye ikinci yarıya çıkmıştık. Yolumuza devam ediyoruz, hiçbir şey bitmiş değil. İlk 2 şansımız var, onu da her hafta değerlendirmek istiyoruz. Zor bir lig, her maç bizim için kolay değil ama bazı şeylerin üstesinden gelebiliyoruz bu hafta olduğu gibi. Takımımı tebrik ediyorum, Menemenspor'a da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Dilaver Mutlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 07:23 Kaynak: İHA
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