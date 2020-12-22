Menemenspor, Adana deplasmanında

TFF 1'inci Lig'de son olarak Eskişehirspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Menemenspor, erteleme maçında yarın Adanaspor'a konuk olacak.

Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Alper Çetin'in düdük çalacağı müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Sikiru Olatunbosun'un ücretini alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini feshettiği sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Rıdvan forma giyemeyecek. Teknik direktör Cenk Laleci, Adanaspor deplasmanından mutlak galibiyetle dönmeyi hedeflediklerini söyledi. Genç teknik adam, "Koronavirüs salgını yüzünden 9'uncu haftada oynamamız gereken karşılaşmaya çıkacağız. Yoğun bir maç trafiğimiz var. Ancak şartlar ne olursa olsun evimize 3 puanla dönüp, alt sıralardan uzaklaşmalıyız" dedi. Ligde Menemen'in 14 maçta 15, düşme hattındaki Adanaspor'un ise 11 maçta 12 puanı var.

- İzmir