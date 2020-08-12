Menemenspor Alhassan'ı kaptı

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, yeni sezon öncesi dış transferde Altay'dan orta saha oyuncu İbrahim Alhassan Adamu ile anlaştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, yeni sezon öncesi dış transferde Altay'dan orta saha oyuncu İbrahim Alhassan Adamu ile anlaştı. Sarı-lacivertlilerin, sağlık kontrolünden geçtikten sonra 19 yaşındaki Nijeryalı oyuncuya resmi sözleşme imzalatacağı belirtildi. Ön libero ve merkez orta saha olarak görev alan Adamu, geçen sezon 1. Lig'de 13 karşılaşmada forma giyerken, kupada ise 3 maçta oynadı. Altay'ın geçen sezon 2022 yılına kadar anlaştığı İbrahim Alhassan Adamu'nun bonservisiyle birlikte Menemenspor'a gittiği bildirildi.



Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 12:17

Kaynak: DHA

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