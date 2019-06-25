Menemenspor Alihan'ı istiyor
1 saat önce
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da yönetimde yaşanan belirsizlikler camiayı endişelendirirken, teknik direktör Ramazan Kurşunlu transfer çalışmalarına hız verdi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:08 Kaynak: DHA
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da yönetimde yaşanan belirsizlikler camiayı endişelendirirken, teknik direktör Ramazan Kurşunlu
transfer çalışmalarına hız verdi. Genç
teknik adamın Ankaragücü
ile yollarını ayıran stoper Alihan Kubalas'ı istediği öğrenildi. Altay
'ın da peşinde olduğu 27 yaşındaki futbolcuyla Sportif Direktör Cenk Laleci'nin görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi. Ancak sarı-lacivertli kulüpte genel kurulun davalık olması nedeniyle futbolcuların belirsizlik ortamında Menemenspor'a olumlu yanıt vermedikleri belirtildi.
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