Son Dakika Haberleri: Menemenspor Alihan'ı istiyor
Son Dakika Spor Haber

Menemenspor Alihan'ı istiyor

1 saat önce

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da yönetimde yaşanan belirsizlikler camiayı endişelendirirken, teknik direktör Ramazan Kurşunlu transfer çalışmalarına hız verdi.

Menemenspor Alihan'ı istiyor, System.String[]

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da yönetimde yaşanan belirsizlikler camiayı endişelendirirken, teknik direktör Ramazan Kurşunlu transfer çalışmalarına hız verdi. Genç teknik adamın Ankaragücü ile yollarını ayıran stoper Alihan Kubalas'ı istediği öğrenildi. Altay'ın da peşinde olduğu 27 yaşındaki futbolcuyla Sportif Direktör Cenk Laleci'nin görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi. Ancak sarı-lacivertli kulüpte genel kurulun davalık olması nedeniyle futbolcuların belirsizlik ortamında Menemenspor'a olumlu yanıt vermedikleri belirtildi. 


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:08 Kaynak: DHA
Kurşunlu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gençlerbirliği, Sadio Diallo'yu renklerine bağladı Hatayspor, İlhan Palut'un sözleşmesini uzattı Genç kızı taciz edip kaçan yabancı uyruklu sapığı, mahalleli tekme tokat dövdü Trabzonspor, Hasan Batuhan Artarslan ile yollarını ayırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 14:03:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Menemenspor Alihan'ı istiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]