Menemenspor - Altay maçının ardından - Son Dakika

Menemenspor - Altay maçının ardından

23.11.2020 22:13

- Menemenspor - Altay maçının ardından İzmir derbisinde Menemenspor'u 2-1 mağlup eden Altay'da teknik direktör Yücel İldiz, Covid-19'dan en fazla etkilenen kulüplerden olduklarını söyleyerek, sezon sonuna kadar mücadelenin içinde olacaklarını söyledi.

- Menemenspor - Altay maçının ardından

İZMİR - İzmir derbisinde Menemenspor'u 2-1 mağlup eden Altay'da teknik direktör Yücel İldiz, Covid-19'dan en fazla etkilenen kulüplerden olduklarını söyleyerek, sezon sonuna kadar mücadelenin içinde olacaklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 10 haftasında deplasmanda Menemenspor'a konuk olan Altay, rakibini 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, zorlu bir dönemden çıktıklarını ifade ederek, "Bu Covid-19 illetinden en fazla etkilenen kulüplerin başında geliyoruz. Bu dönem bize 2 maça mal oldu. Milli arayı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyordu. Bunu yaptık çok, iyi değerlendirdik. Her iki takımında iyi başlaması gerekiyordu. İyi oynayıp kazanmak istiyorduk. İlk 10 dakika iyi başladık ama beklemedik bir gol yeyince rakibimiz daha iyi oynadı. İkinci yarı sakin davrandık, normal oyunumuza döndük. Uzatma dakikalarında zorlandık ama bu maçta kazanmak çok önemliydi" dedi.

Bu maçı kayıpsız geçmenin kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden İldiz, "Puan cetveline bakmıyoruz. Eksik maçlarımızı tamamlayıp önümüze bakmak istiyoruz. Altay camiası merak etmesin, sezon sonuna kadar bu mücadelenin içinde olacağız" diye konuştu.

Menemenspor cephesi

26 gün sonra sahalara döndüklerini hatırlatan Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu ise, "Kazanmak istiyorduk, mücadele de ettik ama neticeyi alamadık. İzmir takımlarının aralarında oynadığı maçlarda Merkez Hakem Kurulundan İzmirli hakem vermelerini rica ediyoruz. Çünkü hakemlerimiz kulüplerin etkisi altında kalabiliyor. Bugünkü maçta da özellikle sarı kartlık pozisyonların geneline bakarsak biraz daha bizim aleyhimize çalındı. Artık yapacak bir şey yok. Kırmızı kartların ikisi de çok doğru kararlar. Kaybettik, artık bundan sonraki maçlara bakacağız" dedi.

Menemenspor - Altay maçının ardından
Menemenspor - Altay maçının ardından
Menemenspor - Altay maçının ardından
Menemenspor - Altay maçının ardından

Koronavirüs, Yücel İldiz, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Menemenspor - Altay maçının ardından - Son Dakika Spor


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