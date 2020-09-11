Menemenspor-Altınordu maçının ardından - Son Dakika

Menemenspor-Altınordu maçının ardından

- Menemenspor-Altınordu maçının ardından Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "Bu skor bizi önümüzdeki haftalarda daha güçlü kılacak" Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu: "Kazanmak isterdik ama her zaman istediğimiz olmuyor" TFF 1.

- Menemenspor- Altınordu maçının ardından

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu:

"Bu skor bizi önümüzdeki haftalarda daha güçlü kılacak"

Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu:

"Kazanmak isterdik ama her zaman istediğimiz olmuyor"

İZMİR - TFF 1. Lig'de sezonun açılış maçında Altınordu'nun deplasmanda Menemenspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, bu skorun kendilerini gelecek haftalarda daha güçlü kılacağını söyledi. Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu ise eksikleri görerek gelecek haftalara hazırlanacaklarını ifade etti.

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun açılış maçında Menemenspor, İzmir derbisinde Altınordu'yu ağırladı. Altınordu, maçı 85. dakikada Burak İnce ve 87. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun attığı gollerle 2-0 kazandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik adamları maçı değerlendirdi.

"Bu skor bizi önümüzdeki haftalarda daha güçlü kılacak"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, sezonun hem ilk maçını hem de ilk derbisini oynadıklarını belirterek, "Geçen sezon Menemenspor'la oynadığımız maçla ligi bitirmiştik. Bu sezona da yine Menemenspor maçıyla başladık. Geçtiğimiz sezonlara galibiyetle başlayamamıştık. Sezona galibiyetle başlamayı istiyorduk. Bugün de istediğimiz oldu. Maçın ilk 30 dakikasında bir türlü oyunu tutturamadık ve daha çok savunmada kaldık. Rakibin yaptığı ön alan baskısında yaptığımız pas hataları ister istemez hücum gücümüzü olumsuz etkiledi. İlk yarının sonuna doğru oyunda üstünlüğü ele almaya başladık ama bir türlü rakibin arkasına atılacak topları atamadık. İlk yarıda golü bulabilirdik, direkten dönen bir topumuz var. İkinci yarısında oyuna daha çok hakim olduk. Rakibin oyun stratejisi terse atılan uzun toplardı ve buna önlemimizi aldık. İstediğimiz de hücum geçişini en iyi şekilde yaparak gol bulmaktı. Daha erken golü bulabilirdik ama fırsatları değerlendiremedik. Son bölümde duran toptan attığımız golle ve 2 dakika sonrasında gelen golle 2-0 kazandık. İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Takımın taktik ve disipline son derece uyduğunu, geçiş oyununu da iyi oynadığını düşünüyorum. Zamanla çok daha iyi olacağız. Bu skor bizi önümüzdeki haftalarda daha güçlü kılacak. Deplasmanda kazandığımız için futbolcularımı kutluyorum. Galibiyetle başlamak güzeldir" dedi.

Menemenspor istediği gibi başlayamadı

Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu ise, "Sezona biz de Altınordu gibi iyi başlamak isterdik. Kazanmak isterdik ama her zaman istediğimiz olmuyor. Bugün istediklerimizi sahaya yansıtamayınca skor da bulamadık. Bu saatten sonra önümüzdeki maçlarla ilgili eksiklerimizi görüp telafi etmeye çalışacağız. Altınordu Kulübünü de tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Menemenspor-Altınordu maçının ardından

Türkiye Futbol Federasyonu, Hüseyin Eroğlu, Altınordu, oyunlar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 21:44 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Menemenspor-Altınordu maçının ardından - Son Dakika Spor

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