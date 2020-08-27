Menemenspor, altyapıdan 3 oyuncu ile profesyonel sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig ekibi Menemenspor'da altyapıdan yetişen 3 oyuncu profesyonel oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, genç oyuncular Alper Buğan, Muhammet Özer ve Emin Arı, 5 yıllık sözleşmeye imza attı.
Açıklamada, "Her zaman belirttiğimiz gibi gençlere önem veriyor, Menemenspor'umuzun geleceğini inşa ediyoruz. Oyuncularımıza takımımızla birlikte başarılı sezonlar dileriz." ifadelerine de yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 16:29 - Kaynak: AA
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