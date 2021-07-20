Menemenspor Arda'yı kiralayacak

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor Altay'ın genç oyuncusu Eren Erdoğan'ın ardından Göztepe'nin 19 yaşındaki kalecisi Arda Özçimen'e de talip oldu. Göztepe'den orta saha Batuhan'ı kiralayan Menemenspor'un Arda'yı da 1 yıllığına kadrosuna katmak istediği ve Başkan Mehmet Sepil'le görüşmelere başladığı vurgulandı. Teknik Direktör Ünal Karaman'ın Arda'nın kiralanmasına sıcak baktığı kaydedildi. Göztepe altyapısından yetişen genç eldiven, geçen sezon Süper Lig'de 3 karşılaşmaya çıktı.
Kaynak: DHA
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